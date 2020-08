In Belarus sind zwei prominente Oppositionelle festgenommen worden. Ein Sprecher des oppositionellen Koordinationsrats sagte, Olga Kowalkowa und Sergej Dilewsky seien am Montag nahe einer Fabrik festgenommen worden.

Die Bundesregierung kritisierte das Vorgehen der belarussischen Staatsmacht. Inhaftierte, die nur ihre demokratischen Rechte wahrnehmen, müssten umgehend freigelassen werden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.



Hintergrund der Proteste gegen Lukaschenko sind die Präsidentschaftswahlen vom 9. August. Die staatliche Wahlkommission hatte ihn kurz darauf zum Wahlsieger erklärt. Die Opposition um die ins Exil gegangene Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja erkennt den Sieg jedoch nicht an und wirft dem Präsidenten Wahlbetrug vor. Erst am Sonntagabend hatten wieder Zehntausende Menschen gegen Lukaschenko demonstriert. Er regiert das Land seit 26 Jahren mit eiserner Hand.