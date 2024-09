Nach seiner Verhaftung fanden zahlreiche Solidaritäts-Demos von empörten Anhängern des Paters und PiS-Abgeordneten statt. Die Protestierenden behaupteten wahrheitswidrig, die Regierung von Donald Tusk würde den "armen Priester" in der Haft foltern. Beweise oder auch nur Indizien für diese Anschuldigung konnten die Anhänger des Priesters aber nicht vorlegen. Stattdessen schickten sie Protestbriefe an alle wichtigen Behörden, auch an die UNO, um seine Freilassung zu erreichen. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Pater bis zu zehn Jahren Haft.

Der Experte für Image und politisches Marketing von der Handelshochschule in Warschau, Dr. Mirosław Oczkoś, erklärt den Fall so: "In Polen spielt die Priesterfigur immer noch eine ganz besondere Rolle in der Sozialhierarchie, die Rolle einer Autorität. Dies mag damit zusammenhängen, dass Polen in seiner Entwicklung die Aufklärungs-Epoche übersprungen hat und dass kritisches Denken defizitär ist. Emotionen und Glauben haben mehr Gewicht als rationale Analyse."