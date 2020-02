Budapest Ungarische Regierung will auch Kultur lenken

Hauptinhalt

Ungarns Regierung will künftig mit einem Nationalen Kulturrat die Kultur strategisch lenken lassen. Das Gremium steht bei regierungskritischen Kulturschaffenden stark in der Kritik. Premier Orbán ließ es sich am Mittwoch nicht nehmen, die erste Sitzung des neuen Rates zu leiten.