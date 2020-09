Mit neuen Vorschlägen für eine effiziente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber will die EU-Kommission Bewegung in die Verhandlungen über eine Asylreform bringen. Der in Brüssel präsentierte Vorschlag sieht vor, Länder wie Griechenland und Italien vor allem mit einer starken Unterstützung bei der Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht zu entlasten.



Zur Aufnahme von Migranten sollen Länder wie Ungarn und Polen dagegen nur in absoluten Ausnahmefällen verpflichtet werden. Konkret sieht das Konzept ein dreistufiges Verfahren vor.