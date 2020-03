Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft die Verbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 nunmehr als Pandemie ein. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf.



Er begründete seine Entscheidung damit, dass sich in den vergangenen zwei Wochen die Zahl der mit dem neuen Virus infizierten Personen außerhalb Chinas verdreifacht habe, ebenso die Zahl der betroffenen Länder. So gibt es laut Zählung der WHO mehr als 118.000 Fälle in 114 Ländern. Bislang seien mehr als 4.000 Menschen ums Leben gekommen. 81 Länder hätten bislang keinerlei Vorfälle gemeldet.

WHO: Keine veränderten Maßnahmen

WHO-Generaldirektor Ghebreyesus betonte zugleich, dass das Wort "Pandemie" nicht zu unbegründeter Furcht führen sollte. Es gebe keine geänderte Einschätzung der Bedrohungslage. Auch an den Maßnahmen der WHO und der betroffenen Staaten ändere sich nichts. "Alle Staaten können den Verlauf der Pandemie immer noch ändern", sagte Ghebreyesus. Zugleich forderte er die betroffenen Länder auf, ihre Notfallmechanismen zu aktivieren. Auch sollte weiterhin jeder Coronavirus-Fall behandelt und die entsprechenden Kontaktpersonen gefunden werden.

Lasst uns alle aufeinander achten! Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO-Generaldirektor

Was versteht man unter Pandemie?

Die WHO-Zentrale in Genf. Bildrechte: imago/imagebroker Die WHO definiert eine Pandemie als eine Situation, in der die ganze Weltbevölkerung einem Erreger potenziell ausgesetzt ist und "potenziell ein Teil von ihr erkrankt", wie der WHO-Direktor für Notfälle, Michael Ryan, in den vergangenen Tagen erläutert hat. Darüber, wie ansteckend oder tödlich die jeweilige Krankheit ist, sagt der Pandemie-Begriff jedoch nichts aus.



Im Unterschied zur Epidemie ist eine Pandemie örtlich nicht beschränkt. Es kann aber auch Gebiete geben, die nicht von der Krankheit betroffen werden. Die Ausrufung einer Pandemie durch die WHO bezieht sich auf die globale Situation und nicht auf die Situation in den einzelnen Mitgliedsstaaten.

Was bedeutet eine ausgerufene Pandemie?