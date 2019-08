In Deutschland muss der Personalausweis im Wahllokal grundsätzlich nicht vorgezeigt werden. Das sehen alle Wahlordnungen von der Europawahl bis zur Kommunalwahl übereinstimmend vor, erklärt Dr. Ralph Zimmermann, Verwaltungsrechtler an der Universität Leipzig. Wer wählen möchte, müsse nur seine Wahlbenachrichtigung vorweisen. Denn: Die Wahl soll zügig ablaufen.

Zudem vertraut der Staat dem Bürger, dass er mit der Wahlbenachrichtigung nicht betrügt. Dieses Amtsschreiben erhält jeder Wahlberechtigte persönlich per Post - und nur er darf den Umschlag auch öffnen. Wer wissentlich Wahlbetrug begeht, doppelt wählt oder ohne Wahlberechtigung wählt, macht sich strafbar.

Hat der Wahlvorstand Zweifel an der Identität des Wählers, dürfe er nach dem Personalausweis fragen, erklärt Ralph Zimmermann. Etwa, wenn das Geschlecht nicht stimmt oder das Alter nicht glaubwürdig ist. Im Falle unserer Hörerin, einer Wählerin mit Männernamen auf der Wahlbenachrichtigung, hätte Zimmermann also einen Ausweis verlangt.

Doch in den Wahllokalen sitzen auch nur Menschen, die Fehler machen, so Zimmermann. Das Häkchen falsch im Wählerverzeichnis gesetzt, die Wahlbenachrichtigung nicht geprüft. Das sind Fehler, die nicht vorkommen dürfen. Doch nicht jeder Fehler macht eine Wahl anfechtbar. Die Hürden hierfür sind hoch. Geprüft werden solche Fälle in zwei Schritten, sagt Zimmermann: "Man schaut im ersten Schritt, gibt es einen Wahlfehler und im zweiten Schritt: Kann sich dieser Wahlfehler auf die Zusammensetzung des Parlaments ausgewirkt haben?" Sei dies nicht der Fall, werde der Fehler lediglich protokolliert.