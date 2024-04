Der Antrag sieht vor, jährlich am 15. Juni eine zentrale Veranstaltung mit "Volksfest-Charakter" in der Nähe des Berliner Reichstagsgebäudes stattfinden zu lassen. Angedacht sind zudem kleinere Veranstaltungen in den Ländern und Kommunen. Die Schirmherrschaft für den Veteranentag soll in diesem und dem nächsten Jahr Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) übernehmen.