So hatte die Dresdner Polizei am Montag einen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Krah unter dem Vorwurf der Spionage für China festgenommen. Nach Angaben des Generalbundesanwalts wird dem deutschen Staatsbürger Jian G. Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall zur Last gelegt.