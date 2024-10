Auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover wird am Montagmittag die Anschlussstelle Alleringersleben gesperrt. Wie die Autobahn-GmbH des Bundes mitteilte, wird die Fahrbahn instandgesetzt. Die Bauarbeiten sollen bis zum 5. November andauern.

Auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin beginnen ebenfalls am Montag Bauarbeiten. Hier wird die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Coswig erneuert. Im Zuge dessen werden ab 19 Uhr bis voraussichtlich Dienstag 6:30 Uhr die Auffahrten an den Anschlussstellen Vockerode und Dessau Ost in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Der Verkehr wird über die Umleitungen U94 und U95 zur Anschlussstelle Coswig umgeleitet.