Brandenburg zeigt in den Prognosen die mit Abstand höchste Überversorgung an Arbeitskräften im Verhältnis zum Bedarf. Hier greift allerdings eine brandenburgische Besonderheit: Viele in Berlin arbeitende Menschen leben in Brandenburg und pendeln nach Berlin. Die statistische Überversorgung mit Arbeitskräften in Brandenburg fällt daher in der Realität deutlich geringer aus.

Abwanderung in den Westen droht

In letzter Konsequenz droht als Folge der schrumpfenden ostdeutschen Wirtschaft eine Abwanderung in die alten Bundesländer – allen voran nach Baden-Württemberg und Bayern.

Sowohl das zukünftige Ungleichgewicht zwischen Arbeitskräftebedarf und Arbeitskraftangebot als auch die Binnenmigration sind womöglich noch abwendbar. "Ob es so kommen muss, hängt wesentlich von der Frage ab, ob der Osten zum Schrumpfen verurteilt ist oder ob nicht auch hier die Weichen so gestellt werden können, dass die Wirtschaft zumindest nicht im unterstellten Maße schrumpft", schreiben die Studienautoren.

Der Fachkräftemangel bleibt ein ungelöstes Problem

Wichtig zum Verständnis dieser Szenarien ist, dass die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte nichts über deren Eignung aussagt. So stellt die Bundesagentur für Arbeit in einer Analyse des Fachkräftemangels fest, dass Bedarf und Angebot auf dem Arbeitsmarkt auseinanderklaffen. Fast 80 Prozent der offenen Jobs richten sich an Fachkräfte. Aber mehr als die Hälfte der Arbeitslosen sucht lediglich Jobs auf Helferniveau. "In den Prognosen sehen wir, dass der Bedarf an Hochqualifizierten im Vergleich zu heute eher steigt und der Bedarf an Helfertätigkeiten im Vergleich zu heute eher sinkt", sagt Kubis.

Fluchtmigration ist nicht Arbeitsmigration