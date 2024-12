In Sachsen-Anhalt stellen derzeit weniger Menschen einen Asylantrag als noch im Jahr zuvor. Das geht aus Zahlen des Landesinnenministeriums hervor, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegen. Bis Ende Oktober dieses Jahres sind demnach mehr als 4.361 Asylzugänge eingegangen, das seien 35 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Laut Ministerium sind die Zahlen weiterhin zu hoch. Sie lägen immer noch deutlich über denen in den Jahren 2017 bis 2021. Zudem seien in diesem Jahr in Deutschland nur 45 Prozent der Asylanträge anerkannt worden. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die illegale Zuwanderung müsse gestoppt werden. Deutschland müsse Migranten die Einreise verweigern, wenn sie aus einem sicheren Drittstaat kämen.