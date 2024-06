In der Arbeitsmarktregion "Halle/Leipzig" werden laut Prognose Stellen in der Informatik und Informations- und Kommunikationstechnologie am schwersten zu besetzen sein (114 Tage Suchdauer). Insgesamt fällt auf, dass Qualifikationen im Handwerk, im technischen Bereich, in den Naturwissenschaften und der Informatik am stärksten nachgefragt sein werden.

Das Erbe des Geburteneinbruchs

Doch warum rollt der Fachkräftemangel so viel heftiger auf Ost- als auf Westdeutschland zu? Wirtschaftswissenschaftler Müller sieht im Geburtenrückgang nach dem Mauerfall den Hauptgrund. Dabei waren die Voraussetzungen für den Osten eigentlich gut. "Es gab mehr Geburten in der DDR pro Frau als in Westdeutschland. Also der Osten kam jünger in die Wende rein", sagt Müller.

Dann gab es einen dramatischen Geburtenrückgang zwischen 1990 und 1991, den es so in Friedenszeiten weltweit wohl kaum gegeben hat.