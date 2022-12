Nach Zugunglück bei Gifhorn Bahn will Strecke Hannover-Berlin früher freigeben als geplant

Gute Aussichten für Fahrgäste der Bahn. Die Deutsche Bahn will die gesperrte Strecke zwischen Hannover und Berlin bereits ab dem 11. Dezember wieder freigeben. Bislang sollte die Sperrung bis zum 16. Dezember andauern. Die komplizierten Bergungsarbeiten nach einem Güterzugunfall bei Gifhorn wären schneller abgeschlossen als geplant, heißt es von der Bahn. Bereits am Donnerstagabend begannen die Reparaturarbeiten an der Strecke.