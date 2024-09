Gemeint ist etwa der Eingriff durch den Bergbau, der ebenfalls thematisiert wird – in Gestalt einer kleinen Münze, aber auch im Modell der Grube Dorothea bei Clausthal-Zellerfeld. Beim Betrachten lässt sich erahnen, wie abenteuerlich damals noch ein Besuch des Bergwerks gewesen sein muss. Ausgestellt ist auch ein kleines Besucherbuch: "Ein ganz besonderes Exponat", wie Kurator Uwe Lagatz betont. Denn darin findet sich ein schriftlicher Eintrag von Heinrich Heine, der die Grube demnach am 16. September 1824 besuchte: "Jetzt mag der Laie sagen: 'Ja, gut, dieses kleine Büchlein da aus Papier. Warum ist das so wertvoll?' Aber es gibt ansonsten keine autobiografischen Aufzeichnungen von Heine direkt zu dieser Reise. Das ist also der einzige Autograf, den wir heute haben!"

Bildrechte: Niedersächsisches Landesarchiv