Polter kann sich genau erinnern, wann er die Idee zu seinem Buch hatte: "Am 9. November 2009 stand ein Zitat des führenden Investmentbankers, der Chef von Goldman Sachs, in der Presse: ‘I'm a banker doing God's work.‘" Ein Banker, der Gottes Werk verrichtet. "Diese Hybris hat mich auf die Palme gebracht", sagt Polter.

Die Figuren in seinem Buch argumentieren, dass die Wirtschaft laufen muss, weil die Wirtschaft laufen muss. Ihre Erklärung für die Finanzkrise: Weil weniger Häuser verkauft wurden, hat man den Menschen, die sich Häuser nicht leisten konnten, Kredite gegeben. Aus diesen Krediten wurden neue Finanzkonstruktionen gemacht, erfunden. Sie sollten das Risiko minimieren. Das hat nicht geklappt. Polter sagt, auch heute könnte es grundsätzlich zu einer Finanzkrise wie 2008 kommen. "Nicht identisch aber in ähnlicher Art und Weise."

Das sieht auch Elmar Lukas so. Er ist Professor für BWL insbesondere Innovations- und Finanzmanagement, unterrichtet Financial Engineering und sein Lehrstuhl betreibt das FintechLab an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. 2008 habe es Ansteckungseffekte gegeben. Und Lukas sagt: "Die Fehler werden wiederkommen. Das Absichern von Krediten oder irgendwelchen Gütern ist eine Art Urtrieb." Beispielsweise hätte 2008 eine Bank in Schleswig-Holstein ihr Risiko in der Schiffsindustrie loswerden wollen und nach Bayern oder in die USA verkaufen können. "Das Handelbarmachen solcher Assets mit Wasser, Lebensmitteln, Rohstoffen oder Wetter passieren."