Johannes Schleiß ist Doktorand am Artificial Intelligence Lab der Uni Magdeburg. Er forscht zu KI und Bildung und sieht sogar noch weiter in die Zukunft: "Jetzt beginnt die Integration solcher KI-Tools. Und ich halte es für wahrscheinlich, dass wir in ein paar Jahren auf unserem Handy alle einen persönlichen Assistenten haben." Um den kompetent zu nutzen, brauche es eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Technologien in den Schulen.

Mit Fietes Feedback auf seine Gedichtinterpretation konnte der 14-jährige Henri in Hohenmölsen jedenfalls gut arbeiten. "Das Feedback ist natürlich nicht die richtige Lösung. Da stand dann, ich soll das Metrum noch einmal überprüfen. Man musst selbst drauf kommen", sagt er. Dass eine Maschine ihm Feedback gibt, findet er gut. "Es gibt mir Feedback, wenn der Lehrer mal nicht da ist. Es ist auch besser zum Üben für sich selbst."

Bildrechte: MDR/Marcel Roth

Feedback: einfacher, schneller und häufiger

Schüler Friedrich sagt: "Bei längeren Texten können Lehrer nicht alles kontrollieren. Deshalb bekommen wir dann eher allgemeines Feedback." Fiete aber könne viel häufiger ein individuelles Feedback geben. Schüler bekommen von der KI also einfacher, schneller und vor allem häufiger Feedback als von ihren Lehrerinnen und Lehrern.

Das bestätigt auch der Schulleiter am Agricolagymnasium in Hohenmölsen, Frank Hoffmann. "Als Lehrkraft hat man den Anspruch an sich, den Schülerinnen und Schülern in regelmäßigen Abständen ein qualifiziertes Feedback zu geben." Das könne auch mal eine KI übernehmen. Mit Fiete könnten Schüler viel häufiger Feedback für ihre Aufgaben bekommen.

Bildrechte: MDR/Marcel Roth

Hoffmann hat in einer Ethikstunde in einer elften Klasse Fiete genutzt. Seine Schüler sollten eine Argumentation zu einem Thema schreiben. Für ihn als Lehrer wertet Fiete aus, auf welchem Stand seine Schüler sind, sagt Hoffmann. "In der folgenden Unterrichtsstunde könnte man dann den Unterricht individuell an die Schülerinnen und Schüler anpassen und sie gezielter fördern." Weil Fiete den Lehrkräften einen schnellen Überblick darüber gibt, wo die ganze Klasse und die einzelnen Schüler stehen, kann eine permanente Lernstandserhebung entstehen.

KI-Bildungs-Experte: Guter Test, Wirksamkeit noch nachweisen

KI-Experte Johannes Schleiß von der Uni Magdeburg findet gut, dass KI-Tools an Schulen ausprobiert werden. "Man muss aber sicherstellen, dass solche Erprobungen wissenschaftlich begleitet werden." Nur so lasse sich nachweisen, ob Technologien Schülerinnen und Schülern beim Lernen helfen und Lehrkräfte entlasten.

Wichtig sei immer, die Nutzung von Technologien an Schulen aus der Pädagogik abzuleiten. "Feedback ist wichtig und wir wollen das unterstützen. Aber dabei denken wir nicht von der Technologie her", sagt Schleiß. In den USA gäbe es bereits mehr Erfahrungen: Dort nenne sich das Ganze "Automatic Essay Scoring".