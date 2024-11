Daten und gute KI-Modelle haben bislang vor allem große US-Konzern. Lukas sagt, Apple, Google, Facebook, WhatsApp und andere bauen an eigenen Zahlungssystemen. In Zukunft könnten Konzerne Kunden dann zum Beispiel günstigere Kredite oder Versicherungen anbieten. Das sei für Kunden sicherlich nicht schlecht. "Aber die entscheidende Frage ist: Braucht es dann irgendwann die Bank überhaupt noch?"

Digitalisierung im Finanzwesen: Massive Gefahr für deutsche Banken – und Mittelstand

Lukas sagt, die Digitalisierung mache die Bankenwelt gleich. Es wird kaum noch Bankangestellte geben, die Menschen beraten. "Bei uns wird das zu massiven Verwerfungen führen, da bin ich sicher. Und da sehe ich dann die Sparkasse in Gefahr. Und wenn die Bank in Calbe oder Umgebung weg ist, dann ist sie weg. Die kommt auch nicht wieder."

Das kann vor alle für mittelständische Unternehmen ein Problem werden. Kleine und mittelständische Firmen würden Bankdienstleistungen vor Ort brauchen – das könnten in Deutschland nur echte Banken in der Fläche, digitale Konzerne können das bislang nicht leisten, so Lukas.

Stefan Polter, Regionaldirektor bei der Münchener Hypothekenbank eG und als solcher für Sachsen-Anhalt zuständig, sieht eine weitere Gefahr, wenn sich Banken aus der Fläche zurückziehen: "Bei großen Konzern, Apple oder wer auch immer, da wissen wir gar nicht, welche Rechtslage dahintersteckt." Wenn eine Finanzierung nicht funktioniert, müsse man als mittelständischer oder privater Kunde in Irland oder woanders auf der Welt anrufen und sein Problem auf Englisch schildern. "Deswegen rede ich bei Volksbanken und Regionalbanken immer von guten Banken, die in der Region vernetzt sind, für die Region Finanzmittel zur Verfügung stellen und in und mit der Region wachsen."

Weil große Digital-Konzerne in die Finanzmärkte drängen, will auch die Europäische Union handeln: Als eine Art Abwehrmechanismus arbeitet sie am digitalen Euro. Der digitale Euro könnte als öffentliches und sicheres Geld im digitalen Zahlungsverkehr dienen und die Europäer weniger abhängig von privaten Anbietern machen. Denn bei Online-Zahlungen sind sie – und der Handel – vor allem auf US-Konzerne angewiesen. Die Gebühren für die Dienstleistungen werden dann in den USA verbucht.

"Wir haben noch keinen stabilen und fairen Finanzsektor für die breite Gesellschaft", sagt Carolina Melches von der "Bürgerbewegung Finanzwende". Die Organisation wurde vom ehemaligen Grünen-Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick gegründet und versucht, neben der Finanzlobby der Gesellschaft eine Stimme auf den Finanzmärkten zu geben.