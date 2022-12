Statistik Das sind die beliebtesten Baby-Vornamen in Sachsen-Anhalt 2022

Emilia, Mia und Mathilda waren in Sachsen-Anhalt und Thüringen 2022 besonders beliebte Namen für neugeborene Mädchen. Sie führen die Hitliste an, die der Vornamen-Experte Knud Bielefeld alljährlich erstellt. Bei den Jungen sind dem Ranking zufolge Matteo, Emil und Noah die Spitzenreiter. Die Statistik des Hobby-Namensforschers wurde am Freitag veröffentlicht. Diese Namen waren ebenfalls sehr beliebt.