Erst am 19. Dezember jagten Kriminelle einen Geldautomaten in Wernigerode in die Luft. Die Täter kamen laut Polizei jedoch nicht an die Geldkassetten und flüchteten ohne Beute. Der Sachschaden wurde auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. In Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) stahlen Täter im September nach einer Sprengung eine Geldkassette. Am Gebäude der Bankfiliale entstand erheblicher Sachschaden – das ist in vielen Fällen so. In den Jahren 2020 bis 2022 entstand dadurch landesweit ein Gesamtschaden von 4,5 Millionen Euro.