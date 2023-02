In Magdeburg sind am frühen Dienstagmorgen zwei Geldautomaten gesprengt worden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, wurde die Exlosion gegen 4:30 Uhr in einer Sparkassen-Filiale im Stadtteil Ottersleben ausgelöst. Demnach hatten sich die Täter anschließend Zugang zu den Geld-Kassetten verschafft.