Die Silvesternacht ist in Sachsen-Anhalt nach bisherigen Angaben vergleichsweise ruhig verlaufen. Das ergaben erste Nachfragen von MDR SACHSEN-ANHALT in den vier Polizeiinspektionen. Dabei hieß es aus Magdeburg, die Nacht sei ruhiger als in den Vorjahren verlaufen. Auch der Hasselbachplatz sei dank gezielter Vorab-Kontrollen auf Waffen und Böller diesmal frei gewesen, nachdem er im Silvester 2023 geräumt werden musste, um rund 350 Passanten zu schützen. Die Magdeburger Feuerwehr berichtete von insgesamt 68 Einsätzen wegen Bränden. Unter anderem stand demnach ein Auto in Flammen. Den Angaben nach hatte der Rettungsdienst 76 Einsätze.

Kein Verzicht auf Silvesterknallerei in Magdeburg

Entgegen der Bitte von Oberbürgermeisterin Borris nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt wurde in Magdeburg auf Silvesterknallerei nicht verzichtet. Borris hatte zuvor auf das Gedenken an die Opfer des Anschlags verwiesen sowie auf die von Feuerwerk ausgehende Gefahr. "Unfälle mit verletzten Personen wären eine zusätzliche Belastung für die Krankenhäuser", so Borris.

Fassade von Hochhaus in Halle in Flammen