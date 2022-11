Wenn es brennt, ruft man die Feuerwehr. Was unter normalen Umständen ein einfacher Vorgang ist, kann ohne Strom schnell ausweglos werden. "Wenn das Handynetz zusammenbricht, dann können Hilfesuchende nur noch direkt in der Wache oder der Leitstelle vorbeikommen, um einen Vorfall zu melden," sagt Kai-Uwe Lohse, Chef des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen-Anhalt.



Und Lohse sagt auch: "Die Leitstelle funktioniert nur so gut, wie Informationen reinkommen und auch wieder rausgehen. Und wenn diese Informationen nicht kommen, können wir keine Hilfskräfte losschicken."