Der Pen-Tester Marian Kogler – das ist die Abkürzung für seinen Job als Penetrationstester – versucht daher, bei seinen Angriffen so vorzugehen, wie Täter es auch tun würden. Wie auch bei den jüngsten großen Angriffen in Sachsen-Anhalt ist bei den meisten Tätern Geld die Motivation der Straftaten, so Kogler.

Dass die Eingabeberechtigung vom Admin deaktiviert ist, stört ihn nicht weiter. "Das ist nicht der einzige Weg, ich kann noch die Tastenkombination Windows+R drücken.", erzählt er. Gesagt, getan. Auf dem Bildschirm ploppt ein Fenster mit einer Meldung auf. Auch hier ist Kogler nicht berechtigt, etwas einzugeben. So weit, so gut.

Doch dann kommt ein sogenanntes Skript zur Hilfe, das er über irgendeine Seite herunterlädt. Millisekunden später ist der Account übernommen. Die Daten sind verschlüsselt, der Desktophintergrund zeigt: "All your importent files are stolen and encrypted." So schnell geht es also.