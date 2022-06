Stromleitungen, Windräder, weites Feld – dann, inmitten dieser sachsen-anhaltischen Idylle stehen riesige graue Gebäude. Welches Gut sie verstecken, kann von weitem nicht sofort erfasst werden.



Nähert man sich dem Gebäude, erkennt man: Hier muss etwas wirklich Wertvolles liegen. Ein hoher Zaun, gekrönt mit Stacheldraht, umringt das Gelände und alle drei Meter äugt eine Überwachungskamera auf einen herab. Stacheldraht und unzählige Kameras umrunden die grauen Gebäude. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Rechenzentrum Biere – das "Fort Knox" für die Cloud

Hinter den Zaunreihen befindet sich das Rechenzentrum Biere. Es ist nach Angaben der Deutschen Telekom das größte Deutschlands. Die Telekom betreibt das Rechenzentrum und lagert hier unzählige Daten von Unternehmen und Firmen. Was hier so stark geschützt wird, reicht von Produktionszeichnungen bis hin zu allerhand Firmengeheimnissen – alles gelagert in der sogenannten Cloud.

Die Szenerie wirkt respekteinflößend und es dauert nicht lange, bis jemand kommt und fragt, was der Reporter mit der Kamera um den Hals denn hier wolle. Ein Reinkommen in diese Festung scheint physisch schon einmal nicht möglich. Also: Rückzug.

Auch digital eine Festung

Ein paar Stunden später hält Thomas Breitbach vom Cyber Defense Center in Bonn das Bild einer Festung auch am Telefon aufrecht. "Fort Knox" gefällt ihm gut. Alles was in Biere digital passiert, wird vom ihm bewacht, wie er MDR SACHSEN-ANHALT erzählt:

Thomas Breitbach verantwortet den Bereich Cyber Defense & Threat Intelligence der Deutschen Telekom. Bildrechte: MDR/Deutsche Telekom Wir versuchen alles dafür zu tun, dass Angreifer nicht in das Rechenzentrum eindringen und die Daten der Deutschen Telekom sowie insbesondere Kundendaten stehlen, verkaufen oder uns erpressen. Thomas Breitbach Cyber Defense Center