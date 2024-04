Bildrechte: MDR/Katharina Michel

Aktion im Überblick Mobile Lokalredaktion in Dessau zu Gast

Hauptinhalt

Begleitung des Projekts zur Barrierefreiheit

13. April 2024, 16:09 Uhr

Seit dem 11. April sind wir mit unserer mobilen Lokalredaktion zu dem Projekt "Stopp! Wo kommst du nicht voran?" in Dessau. Wir von MDR SACHSEN-ANHALT und CORRECTIV laden alle Menschen herzlich ein, uns dort zu besuchen. Was machen wir vor Ort? Was haben wir schon erlebt? Wie barrierefrei sind die Lokalredaktion und die Veranstaltungsorte? Alles in diesem Artikel.