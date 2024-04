Die Stadt Jessen im Landkreis Wittenberg geht, wie am Sonntag, auch am Montag weiter gegen eine gefährliche Raupenplage vor. Wie Bürgermeister Michael Jahn (SPD) MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, werden am Montag ab 8 Uhr Eichenprozessionsspinner und Goldafter per Hubschrauber aus der Luft sowie punktuell auf dem Boden mit einem Biozid bekämpft.