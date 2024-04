Auch in anderen Städten im Land können Bürger nachts nur schwer Bargeld abheben. In Magdeburg sind die allermeisten der 70 Geldautomaten bereits seit Ende 2022 nachts abgesperrt, wie Sparkassensprecher Mathias Geraldy MDR SACHSEN-ANHALT sagte.

In Halle seien in der Nacht nur sieben der insgesamt 93 Geldautomaten geöffnet. Im Landkreis Wittenberg bleiben die 47 SB-Filialen in der Nacht geöffnet. Allerdings können nur Kunden mit einer EC-Karte der Sparkasse Wittenberg die Filialen betreten.