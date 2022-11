Der Gestank aus der Papierfabrik in Sandersdorf-Brehna erhitzt weiterhin die Gemüter. Laut Ortsbürgermeister Uwe Bruchmüller (CDU) aus Bitterfeld-Wolfen hat sich entgegen der Versicherung der Papierfabrik in dieser Woche nichts an der Geruchssituation verbessert. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der süßlich-bittere Gestank verursache Kopfschmerzen und Brechreiz. Wenn es weiterhin stinke, müsse die Produktion gestoppt werden.