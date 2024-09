Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Mitnetz Gas will im Industriegebiet Brehna im Landkreis Anhalt Bitterfeld eine neue Gasleitung verlegen. Damit das möglich ist, muss die alte Leitung komplett leer sein. Nach Angaben des Unternehmens ist am Dienstag deshalb das Restgas über mehrere Stunden abgebrannt worden. Eine große Feuerfackel war weithin sichtbar.

Wie eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT sagte, wurde am Morgen ein fast zehn Meter hohes Rohr aufgestellt, an dessen oberen Ende die Flammen loderten. Von der Autobahn 9 war am Abzweig zur B 100 Höhe Brehna die Fackel deutlich zu sehen.