Das Solarunternehmen Hanwha Q-Cells aus Bitterfeld-Wolfen würde gern wieder in Deutschland, beziehungsweise Sachsen-Anhalt investieren und produzieren. Allerdings sind laut Oliver Beckel, Director of Public Affairs, die Rahmenbedingungen dafür nicht gegeben. Bund und EU müssten demnach in Sachen Förderungen aufstocken, damit auch die Produktion in Deutschland wieder attraktiv würde.