Im Prozess gegen einen falschen Polizisten ist der Angeklagte am Dessauer Landgericht zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der 24-Jährige muss wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in vier Fällen für vier Jahre ins Gefängnis, teilte Gerichtssprecher Frank Straube MDR SACHSEN-ANHALT mit. Laut Straube hatte die Staatsanwaltschaft sogar noch eine höhere Freiheitsstrafe (viereinhalb Jahre) gefordert, die Verteidigung hielt eine Geldstrafe für angemessen.

Nach Überzeugung des Gerichts gehört der junge Türke zu einer Bande. Gemeinsam hatten die Täter immer wieder über gefälschte Telefonnummern zumeist ältere Bürger angerufen und sich als falsche Polizisten ausgegeben, um so unter einem Vorwand an das Geld der Rentner zu kommen. Auf diese Weise erbeuteten die Betrüger unter anderem in Dessau-Roßlau und Wittenberg rund 100.000 Euro.

Das Geld hatten die Opfer jeweils in Beuteln vor ihrer Haustür abgelegt. Der Verurteilte hatte es abgeholt und gegen eine Beteiligung an die Hintermänner weitergeleitet. Bei einem weiteren Versuch in der Lutherstadt wurde er in der Nähe des Ablageortes festgenommen. Das 84-Jahre alte Opfer hatte die betrügerischen Absichten rechtzeitig durchschaut und die echte Polizei verständigt.