Armin Willingmann Bildrechte: dpa

Wie das Landesenergieministerium am Mittwoch mitteilte, wird aktuell geprüft, ob noch weiteres Geld bis Ende des Jahres eingesetzt werden kann. Energieminister Armin Willingmann (SPD) sagte: "Das hohe Interesse am Speicherprogramm zeigt eindrucksvoll auf, dass der Ausbau Erneuerbarer Energien in Sachsen-Anhalt nicht nur politisch wünschenswert ist, sondern dass auch seitens der Bevölkerung ein hohes Interesse daran besteht."



Willingmann zufolge handelt es sich beim aktuellen Förderstopp durch die Investitionsbank lediglich um eine vorübergehende Unterbrechung der Antragsannahme, um die ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge sicherzustellen. "Ich halte es weiterhin für sinnvoll, das Speicherförderprogramm weiter aufzustocken. Hier gilt es, noch bestehende Vorbehalte durch weitere Gespräche abzubauen." Mit Freigabe des Landeshaushalts 2023 sollten wieder Anträge bei der Investitionsbank gestellt werden können, hieß es.