Das schwere Rolltor öffnet sich und da steht sie: die Antonov AN-2 mit dem Namen "Anhalt". Deutlich auch zu sehen: die aufgemalte Bauchbinde in den Anhaltischen Farben rot, grün, weiß. Ziemlich ramponiert sieht der Doppeldecker aus. Die Tragflächen fehlen, auch die Scheiben der Pilotenkanzel sind teilweise weg. Unter dem Triebwerk fängt eine kleine Blechbüchse die letzten Öltropfen auf. Einst war das Flugzeug der Star jedes Flugplatzfestes in Dessau, hat tausende Passagiere auf Rundflügen mitgenommen.

Doch bei zwei Unwettern ist die Maschine stark beschädigt worden. Am 22. Juni 2017 riss eine Sturmböe die AN-2 aus ihrer Verankerung und schob sie in einen Wassergraben. Im Oktober 2017 wurde die Maschine durch das Sturmtief "Herwart" erneut aus ihrer Verankerung gerissen und über den Flugplatz gewirbelt. Die Tragflächen wurden so schwer beschädigt, dass sie abmontiert werden mussten.