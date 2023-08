Auf Grundlage dieses Gesetzes hat Kanada die russische Antonov beschlagnahmt. Sie soll der Ukraine als Entschädigung vermacht werden. Die Russen protestieren dagegen. In einer Pressemitteilung erinnert die Fluggesellschaft Volga Dnepr daran, dass das Flugzeug in der Pandemie 60 Tonnen Corona-Tests nach Kanada geflogen habe. Sie schreibt, man verlange die Antonov zurück. "Wenn die Streitigkeit nicht innerhalb von sechs Monaten (…) beigelegt wird, wird Volga-Dnepr Airlines formell ein Schiedsverfahren einleiten." Die Fluggesellschaft will also vor ein internationales Gericht ziehen. Ausgang offen.