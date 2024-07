Am Landgericht Dessau-Roßlau ist am Mittwoch das Berufungsverfahren gegen den selbsternannten "König von Deutschland" Peter Fitzek fortgesetzt worden. Die Verhandlung, an der auch rund 15 Anhänger des Angeklagten teilnahmen, zog sich mehr als acht Stunden in die Länge. Wie eine MDR-Reporterin berichtet, hatte Fitzek mehrere Beweisanträge gestellt und immer wieder die Zuständigkeit des Gerichts in Frage gestellt. Alle Anträge wurden jedoch abgewiesen.



Erst am späten Mittwochnachmittag konnte das Gericht die Zeugen hören, unter anderem die Mitarbeiterin des Landkreises Wittenberg. Sie schilderte nach MDR-Informationen, wie der Angeklagte sie gegen eine Wand gestoßen und mit dem Fuß getreten habe. Fitzek selber sieht sich als Opfer der Justiz und sprach davon, dass die Polizei Akten gefälscht hätte, um ihm zu schaden.