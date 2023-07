Der in Halle in Sachsen-Anhalt geborene Fitzek gründete 2012 in Wittenberg das selbst erfundene "Königreich Deutschland" und ernannte sich selbst zum Oberhaupt. Der Verfassungsschutz spricht von einem Fantasiestaat. Die Selbstverwalter haben eigene Verwaltungsstrukturen, in denen unter anderem "Reichsführerscheine", "Reichsgewerbescheine" und "Reichspässe" ausgestellt werden. Die Dokumente haben keinerlei Rechtskraft. Zuletzt hatte ein Anhänger Fitzeks in Halsbrücke bei Freiberg ein Grundstück gekauft.

So sehen die Pässe des Fantasiestaates aus. Bildrechte: imago/Christian Ohde