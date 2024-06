Seit Oktober 2017 dürfen gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Zuvor hatte der Bundestag am 30. Juni 2017 das Gesetz verabschiedet. Das Gesetz zur "Ehe für alle" sollte alle Paare rechtlich gleichstellen. Schwule und Lesben konnten bereits vorher eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. Lebenspartnerschaften waren der regulären Ehe bereits in vielen Punkten rechtlich angeglichen. Dafür hatten Gerichte durch verschiedene Urteile gesorgt.



Dennoch sind Lebenspartnerschaften in einigen Bereichen benachteiligt: Bei einer Adoption müssen die Partner das Kind nacheinander adoptieren und können nicht direkt gemeinsam als Eltern anerkannt werden. Und in manchen Alltagssituationen gibt es Ungleichheiten, die bisher noch nicht durch ein Gericht beseitigt wurden. Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt von Fällen, in denen die Eltern über die Art des Begräbnis ihres toten Sohnes entscheiden dürfen – und nicht der eingetragene Lebenspartner.