Am 30. Juni 1990 versammeln sich 10.000 DDR-Bürgerinnen und Bürger auf dem Berliner Alexanderplatz. Sie wollen als Erste DDR-Mark in D-Mark umtauschen. Sie warten auf die Öffnung der Filiale der Deutschen-Bank, denn am 1. Juli tritt die Währungsunion in Kraft. Die Filiale nutzt das Datum zu Werbezwecken, da sie als einzige in der DDR schon um Mitternacht öffnet und nicht wie die anderen Banken erst am nächsten Morgen. Jedoch haben die Mitarbeiter der Filiale nicht mit einem so großen Ansturm gerechnet und werden anfangs von nur wenigen Volkspolizisten unterstützt. Die Filiale öffnet um Mitternacht, vor ihr hat sich mittlerweile eine 600 m lange Schlange gebildet. Als erster DDR-Bürger tauscht der 41-jährige Kohlefahrer Joachim Corsalli sein Geld um. Die Bank schenkt ihm einen Präsentkorb mit West-Produkten und ein Sparbuch im Wert von 100 D-Mark.