Statistische Erhebung Haushalte gesucht für Einkommens- und Verbraucherstichprobe

Können die Menschen in Sachsen-Anhalt derzeit Geld sparen? Das soll die Einkommens- und Verbraucherstichprobe zeigen. Die Ergebnisse haben unter anderem Auswirkungen auf das Bürgergeld und den Inflationsrechner. So können Sie mit Ihrem Haushalt an der diesjährigen Stichprobe teilnehmen.