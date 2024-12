In Sachsen-Anhalt setzt der Einzelhandel kurz nach den Weihnachtsfeiertagen auf einen umsatzstarken Jahresendspurt. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes, Knut Bernsen, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, nach den Festtagen sei die Zeit der Gutscheine und Geldgeschenke. Diese würden bis in den Januar hinein eingelöst oder umgesetzt. Deshalb hoffe man auf ein leichtes Plus im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. "In unserer Prognose sind wir von 1,3 Prozent ausgegangen. Es sieht recht positiv aus, dass wir das auch erreichen", so Bernsen.