Psychologie sei im Weihnachtsgeschäft sehr wichtig. Es gebe viele Unsicherheiten, wie etwa den Ukraine-Krieg oder die wirtschaftliche Lage. Daher sei eine stabile Entwicklung schon gut. In Sachsen-Anhalt sei die Stimmung dabei nicht groß anders als in anderen Bundesländern.

Für Einzelhändler ist das Geschäft im November und Dezember die umsatzstärkste Zeit. Das Weihnachtsgeschäft mit den verkaufsoffenen Sonntagen macht für viele Einzelhändler einen Großteil des Jahresumsatzes aus. Darauf hoffen sie auch in diesem Jahr. So haben in verschiedenene Städten die Geschäfte an den Adventssonntagen geöffnet, zum Beispiel in Magdeburg und Wernigerode am ersten und dritten Advent.