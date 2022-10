Der Handelsverband Sachsen-Anhalt sieht die steigende Inflation mit Sorge. Landesgeschäftsführer Knut Bernsen sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die jüngsten Entwicklungen ließen kaum auf Besserung in den kommenden Wochen hoffen. Die Kaufzurückhaltung der Verbraucher mache dem Einzelhandel immer mehr zu schaffen.

Bernsen verwies in diesem Zusammenhang auf das Stimmungsbild für Oktober. Demnach erreicht das Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) ein Allzeittief. Diese Entwicklung zeige sich auch in Sachsen-Anhalt. "Wir rechnen in den kommenden Wochen mit einem weiteren Abwärtstrend. Das wird sich negativ aus den privaten Konsum auswirken."