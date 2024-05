Tatzeit: 20. März gegen 23:20 Uhr

Die Polizei sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Hinweisen, um eine Brandstiftung in einem Magdeburger Discounter für Heim- und Gartenbedarf der Kette Thomas Philipps aufzuklären. Das Geschäft befindet sich im Gewerbegebiet in Magdeburg-Rothensee in der Saalestraße. Sicherheitskräfte hatten das Feuer auf ihrem Streifgang in der Nacht vom 20. März gegen 23:25 Uhr bemerkt und gleich gemeldet. Ein Großaufgebot der Feuerwehr mit rund 40 Kammeradinnen und Kammeraden war dann innerhalb von fünf Minuten zum Löschen vor Ort.

Bildrechte: MDR/Kripo live Aufnahmen der Überwachungskamera des Gebäudes, die nach der Tat gesichtet wurden, zeigen, wie sich das Feuer rasant ausbreitete. "Nachdem ich mir die Bilder von der Überwachungskamera angesehen habe, musste ich wirklich feststellen, wie schnell das Feuer sich ausgebreitet hat und wie groß das Glück war, dass die Feuerwehr so schnell vor Ort war", sagt Vertriebsleiter Jens Bade dem MDR-Magazin "Kripo live".

Die Feuerwehr musste jedoch nach Angaben der Polizei gleich zwei Brandherde bekämpfen. Sowohl im Eingangsbereich als auch an der Rückseite hatte es gebrannt, als die Helfer eintrafen. "Durch die große Hitze, die entstanden ist, sind auch die Scheiben im vorderen Bereich gesprungen. Das Feuer drohte auch in den Markt überzugehen", schildert Bade die dramatische Szenerie. Rund eine Stunde dauerten die Löscharbeiten an. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte verhindert werden.

Bildrechte: MDR/Kripo live Die Polizei geht von Brandstiftung aus. "Anhand der hier vorliegenden Begehungsweise der Täter muss man eindeutig von Brandstiftung sprechen. Eine fahrlässige Brandstiftung oder gar ein Unfall, ein technischer Defekt, ist hier in diesem Fall auszuschließen", erklärt Polizeisprecher Sebastian Alisch "Kripo live" zum Ermittlungsstand.

Die Flammen haben Waren zerstört, der Fassade stark zugesetzt und Scheiben bersten lassen. Das Gebäude muss großflächig saniert werden, der Laden ist deswegen derzeit geschlossen. Gutachter beziffern den Sachschaden nach Angaben des betroffenen Discounters auf über eine Million. "Die Schadenshöhe an der Ware, die wir haben, ist im mittleren sechsstelligen Bereich. Auch die Schäden am Gebäude liegen im mittleren sechsstelligen Bereich, so dass wir so allein schon auf einen siebenstelligen Betrag kommen", sagt Vertriebsleiter Bade. Unklar sei noch, welche Umsatzverluste das darüber hinaus nach sich ziehen wird. Auch sei noch nicht absehbar, wann das Geschäft wieder öffnen kann.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK