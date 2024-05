Gendermedizin Was von der neuen Professur für geschlechtersensible Medizin an der Uni Magdeburg zu erwarten ist

Und: Gendersensible Medizin soll auch praktisch angewendet werden: "Es werden hier Patientinnen und Patienten in den Genuss kommen, dass sie eine differenziertere Diagnose, vielleicht die erste wirkliche Diagnose in ihrem Leiden bekommen." Dieser Dreiklang – also Forschung, Lehre und Praxis – das sei deutschlandweit einmalig, so Ute Seeland. "Und das ist das Besondere, weil dieses theoretische Fach jetzt in die Versorgung muss."