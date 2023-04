Eis-Liebhaber in Sachsen-Anhalt müssen in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen. Teilweise müssen Kundinnen und Kunden zwischen 20 und 50 Cent pro Kugel mehr ausgeben. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Eisdielen in Sachsen-Anhalt. Viele Eiscafés kämpfen demnach mit stark gestiegenen Ausgaben.