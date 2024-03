Der Elberadweg zählt zu den am häufigsten im Internet gesuchten Fahrradwegen Deutschlands. Das hat eine Analyse des nach eigener Darstellung unabhängigen Camping- und Wander-Magazins "BeyondCamping" ergeben. Wie die Redaktion am Freitag mitteilte, belegt der Elberadweg Platz drei hinter dem Weser-Radweg und dem Ruhrtal-Radweg. Demnach kam der Elberadweg zuletzt im Schnitt auf monatlich 15.800 Suchanfragen.

Der Elberadweg ist rund 1.270 Kilometer lang, startet an der Quelle des Flusses und führt bis zur Mündung in die Nordsee bei Cuxhaven. Rund 360 Kilometer des Elberadwegs befinden sich in Sachsen-Anhalt, rund 185 Kilometer in Sachsen. Der insgesamt weniger als halb so lange Weser-Radweg kam auf rund 19.000 Google-Suchanfragen.