Hat man sich in Werben wieder losgerissen oder die Stadt gleich links liegen gelassen, führt der Weg immer weiter über den Elbdeich. Bei 35 Grad fließt der Schweiß ordentlich und wir sind froh, dass wir genug Wasser eingepackt haben. Das sieht auch Ingo Jansen so, der uns mit dem Fahrrad entgegen kommt. "Ihr seid die ersten, die ich seit 20 Kilometern treffe", grinst der Radler, der mit dem Fahrrad aus Norddeutschland bis in die Altmark gefahren ist. "Die Strecke hier ist schöner als die Nordsee", meint er und düst weiter Richtung Havelberg, wo er übernachten will.

Für uns geht es immer weiter auf dem gut ausgeschilderten Elberadweg. Auch wir begegnen an den Elbwiesen kaum jemandem. Der Fahrtwind kühlt uns ein wenig, in flottem Tempo geht es voran. Alle paar Kilometer ist ein Imbiss ausgeschildert, immer wieder locken Badebuchten am Ufer. Das Surren der Reifen, unsere leisen Gespräche, die Ruhe und Weite. All das strahlt, genau wie die Menschen, eine seltsame Wärme aus. Man könnte sich fragen, was man eigentlich hier treibt. Aber irgendwie ist es wirklich schön. Wir rollen durch das berühmte Nüscht der Altmark.