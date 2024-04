Lokalpolitik online kaum präsent

In der anschließenden Diskussion, in der es auch um Bürgernähe in der Kommunalpolitik ging, spielte all das aber nur eine untergeordnete Rolle. Denn die drei Vertreter aus der Kommunal- und Kreispolitik auf dem Podium sind allesamt kaum oder gar nicht auf sozialen Netzwerken aktiv.

Dennoch habe sich der Umgang in den Parlamenten verändert, sind sich die Beteiligten einig. "Früher haben alle im Stadtrat ein gemeinsames Ziel gehabt. Man hat dann über den besten Weg dorthin diskutiert.", sagt etwa der Weißenfelser Jörg Freiwald. "Heute laufen die Diskussionen ein wenig wie im Bundestag – jeder hat sein Thema und geht gar nicht mehr auf das ein, was der Vorredner gesagt hat." Was etwaige virtuelle Unmutsbekundungen zu seiner Arbeit als Stadtratsvorsitzender betrifft, sagt Freiwald: "Ich lasse mir berichten, wenn irgendwo was geschrieben wurde. Aber selbst bekomme ich das nicht mit." Stattdessen suche er den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Bürgermeisterin wird beim Einkaufen angesprochen