Öffentliche E-Ladesäulen werden in Sachsen-Anhalt bisher nicht regelmäßig genutzt. Das ergab eine Unfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in den größten Städten des Landes. Grundsätzlich verzeichneten die Betreiber der Ladesäulen in den vergangenen drei Jahren zwar einen starken Anstieg bei der Nutzung, dieser ist jedoch regional sehr unterschiedlich verteilt.

Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt laut Bundesnetzagentur 641 öffentliche Ladesäulen für Autos. Vor allem in Magdeburg und Halle ist die Nutzung der Ladesäulen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Allein die Stadtwerke Halle betreiben in der Stadt 16 Ladestationen. Von 792 Ladevorgänge im gesamten Jahr 2015 stieg die Zahl 2022 auf fast 20.000 Ladevorgänge.