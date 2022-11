Zum Vergleich: In Sachsen liegt der Anteil der E-Autos laut Zulassungsstatistik bei 19,2 Prozent, in Thüringen bei 20,7 und in Brandenburg bei rund 23 Prozent. In westdeutschen Bundesländern wie Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz hatten sogar bis zu 30 Prozent der neu zugelassenen Autos einen Elektroantrieb. In die Statistik zählen E-Autos mit Batterie, Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Brennstoffzelle.